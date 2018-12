Un parinte care s-a impotrivit constructiei bisericii de pe teritorul gradinitei numarul 150 din capitala s-a ales cu o amenda: directoarea s-a plans la polite ca el ar f numit-o cu cuvinte necenzurate - VIDEO

Vladimir Danila spune ca acum cateva zile a primit prin posta un porces verbal, si a fost telefonat de inspectorul sectorului Rascani. Omul legii i-a comunicat ca directoarea gradinitei la care merge fiica sa, a depus o plangere pe numele sau.

Vladimir DANILA, PARINTE : “A spun ca am numit-o cu cuvinte murdare pe directoare. Este indicat in proces verbal, huliganism nu prea grav. Acesta a intocmit in lipsa mea procesul verbal. Eu am intrebat care e motiv, el a spus ca eu cunosc.”

Barbatul, care impreuna cu alti parinti a cerut explicatii de la preotul bisericii care se construia pe teritoriul gradinitei, spune ca nu este de acord cu amenda.

Vladimir Danila crede ca acum directoarea incearca sa-l intimideze pentru ca el se numara printre parintii care s-au impotrivit cel mai mult constructiei bisericii pe teritoriul gradinitei.

Vladimir DANILA, PARINTE: “Se incearca intimidarea ca sa tacem sa nu mai indraznim, fara oricare probe.”

Nu am reusit sa vorbim cu directoarea, pentru a afla motivul pentru carea ea a depus plangerea. Echipa Pro Tv a mers la institutie si dimineata si dupa pranz, usa biroului era insa incuiata, iar angajatii ne-au spuns ca femeia se simtea rau si a plecat la medic.

Desi in urma cu doua luni, viceprimarul Nistor Grozavu a semnat o dispozitie de demolare a constructiei si aducerea terenului la starea initiala, pana acum, nimic nu s-a intamplat. Dupa poarta incuiata stau materialele de costructie acoperite de zapada, iar cladirea ramane neatinsa.

Andries ROMAN, VICEPRETOR SECTORUL RASCANI: “Lucrarile sunt sistate, demolare nu s-a efectuat, municipalitatea nu a decis inca ce va fi cu constructia data, este vorba doar de o fundatie.”

In dispozitia semnata de viceprimar este stipulat clar ca pretorul sectorului sectorului Rascani este insarcinat sa initieze procedura de demolare. Reprezentati preturii spun ca nu pot face asta, pentru ca nu ar exista o decizie finala a primariei.

Biserica care se construia in curtea gradinitei a ajuns in atentia autoritatilor dupa ce mai multi parinti au postat imagini pe retelele de socializare cu slujbele care se oficiau acolo. Desi parintii spun ca nu si-au dat acordul pentru constructia lacasului, directoarea institutiei afirma ca decizia a fost luata in comun. Ulterior la cererea primarului interimar constructia a fost oprita si s-a dovedit ca aceasta se ridica ilegal.