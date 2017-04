Un Paste cat se poate de… fericit. Noua copii care nu au pe nimeni isi petrec sarbatorile intre peretii scolii-internat din Carpineni. Nu sunt suficiente familii-partenere care sa-i ia acasa macar de sarbatori - VIDEO

Curtea scolii din Carpineni era astazi curata-luna. Copiii care locuiesc acolo au pregatit-o minutios de sarbatoare. Tacuti si cuminti au mers impreuna la cantina sa pregateasca masa de Pasti.



Marina care este cea mai mare dintre toti, este mana dreapta a bucataresei. Dupa ce ambii parinti i-au murit, iar rudele s-au imprastiat prin lume, ea nu are alta casa decat internatul.

Impreuna cu bucatareasa au pregatit diferite bunatati pentru azi. Iar Victor si Andreea s-au miscat la albinutele si au aranjat bucatele pe mese. Pentru Victor ritualul e de nepretuit. Venit aici inca de cand abia lega primele cuvinte… micutul a petrecut Pastele de fiecare data in aceeasi cantina.

Nu-si imagineaza cum poate fi sarbatoarea intr-o familie si e sigur ca aici ii este bine. Dimineata a fost pentru cateva ore acasa la o educatoare. Iar Andreea inca mai spera ca vreodata va sta de Pasti alaturi de mama sa, care este in viata, dar nu are posibilitatea sa o creasca. Micuta a tinut sa-i transmita un mesaj.

“Vreau sa-i spun ca o iubesc si ca mi-as fi dorit sa fiu alaturi de ea acum.”

S-au asezat cu totii la trei mese, iar educatorii I-au invatat cum sa ciocneasca ouale.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Masa de Pasti este o adevarata bucurie pentru acesti copii. Au bucate traditionale – oua rosii, cozonac si sarmale. Totusi ceea ce le lipseste este o familie. Ei, insa, ne-au asigurat ca nu snt tristi din cauza asta, intrucat ei intre ei sunt ca fratii si surorile si deci, formeaza o familie.”

In total la scoala internat din Carpineni cresc 47 de copii. Majoritatea au plecat de sarbatori la bunici, rudele pe care le au sau in familii straine. 7 copii sunt acum in Italia, in cadrul unui proiect. Administratia scolii sustine ca ar fi nevoie de mai multe familii care sa vrea ia acasa copiii in vacante.

Pentru asta este nevoie ca scoala si familia sa stabileasca un parteneriat. Cei noua copii vor sta in caminul scolii si de Blajini, la fel ca si toata vacanta. Asa ca fiecare incearca sa-si gaseasca ocupatii. Si poate fiecare din ei asteapta sa afle ce inseamna o familie si o sarbatoare acasa, fie macar si o casa straina, dar in care sa fie primiti cu drag.