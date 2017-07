Un personaj anchetat penal dupa evenimentele din aprilie 2009, dar achitat recent de CSJ, ajunge deputat in Parlamentul R. Moldova - ZdG

In trecut, Petru Corduneanu a fost protagonistul mai multor investigaţii jurnalistice, el fiind un personaj cheie din organele Ministerului Afacerilor Interne din perioada guvernarii comuniste. Corduneanu a fost anchetat penal si in urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, insa recent, acesta a fost achitat.

Punctul final in acest dosar a fost pus de Curtea Suprema de Justiţie. In august 2014, Petru Corduneanu, ex-seful Direcţiei Ordine Publica din cadrul MAI in perioada protestelor din aprilie 2009, a fost declarat nevinovat de catre judecatorul Victor Boico, de la Judecatoria Buiucani, dupa ce Valentina Cusnir, pe atunci deputata, l-a acuzat ca ar fi maltratat-o. Dosarul a fost ulterior examinat si de catre Curtea de Apel Chisinau.

