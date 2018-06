Un platan doborat la pamant de ninsorile de anul trecut din aprilie a revenit in fata Bibliotecii Nationale, dar sub o alta forma. Din trunchiul copacului au fost facute 6 banci de diferite dimensiuni - VIDEO

Mihai STAMATI, AUTOR PROIECT: “Ideea a venit simplu. Un copac cazut dupa ninsoare care a venit ca potopul si care a stat doua luni in fata bibliotecii. Am zis ca vrem sa-i dam a doua viata.”

La un an dupa ce a fost doborat de ninsorile puternice, platanul a revenit in fata Bibliotecii Nationale, acolo unde a crescut cateva decenii. Acum, insa, are o alta forma. Din trunchiul copacului au fost facute 6 banci de diferite dimensiuni potrivite pentru odihna.

LUDMILA ERUSEVSCHI, SPECIALIST MARKETING, BIBLIOTECA NATIONALA: “Sunt niste banci comode si utile.”

Cateva au fost dotate si cu parcare pentru biciclete. Mihai a fost ajutat de doi studenti de la UTM si un sculptor. Si pentru ca s-a lucrat mult in lemn pe o banca a fost lasata o scrisoare viitoarelor generatii.

Mihai STAMATI, DESIGNER, AUTOR PROIECT: “E povestea acestui copac sigilata. E turnata resina.”

Proiectul „Copacul de la Biblioteca” a fost sustinut de catre Directia Cultura a primariei Chisinau, Universitatea Tehnica ce a o oferit o hala unde au lucrat tinerii, o agentie de turism si zeci de oameni care au contribuit ca platanul sa prinda viata.