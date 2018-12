Un pod din satul Budesti a devenit periculos pentru soferi si pietoni. La mijlocul lui a aparut o fisura, care ii ingrijoreaza pe oameni - VIDEO

Fisura de pe podul din Budesti a aparut inca acum doua luni si se intinde pe toata latimea acestuia. Zilnic pe acolo trec nu doar autoturisme, dar si zeci de camioane. Soferii sunt indignati ca autoritatile nu intreprind nimic.

“Ne este frica, dar stiti cand o sa-l faca? Cand o sa cada podul si o sa moara cativa oameni ca la noi asa se lucreaza.”

Localnicii spun ca le este frica sa circule cu microbuzul pe acolo.

“Care merg zi de zi la Chisinau au observat ca este o crapatura. In orice timp poate sa se darame. Va este frica? Ne este dar vedem ca nimeni nu ia asta in calcul.”

“Ne este frica dar ce sa facem. Nu avem iesire din situatie, merge microbuzul mergem si noi.”

Responsabilii de la Administratia de Stat a Drumurilor spun ca stiu despre aceasta problema inca de acum doua luni.

Iurie PASA, DIRECTOR ADJUNCT, ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR: “Acuma la moment este mai mare si se vede, defectele au fost descoperite undeva doua luni in urma. O sa luam niste masuri de conservare pentru a stopa mai departe miscarea. Acuma nu-i timpul pentru a inchide podul si a executa lucrarile propriuzise. “

Responsabilii institutiei spun ca fisura va fi astupata in doua saptamani, insa abia la anul constructia va fi reparata capital. In luna august, in urma unei inspectii, autoritatile au constatat ca aproape toate podurile din municipiul Chisinau - 20 la numar - trebuie reparate.