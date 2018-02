Un politist a ajuns cu masina de serviciu intr-un gard din preajma unui bloc de la Buiucani. Martorii spun ca soferul conducea cu viteza pe drumul inzapezit. Ce spun oamenii legii - FOTO

Aceasta poza a fost distribuita astazi pe retelele de socializare. Din imagini se vede ca masina politiei a fost avariata. Masina politiei a ajuns aici in acest gard ce inconjoara blocul de locuit de pe strada Alba Iulia, mai exact a lovit portita. Din cate se poate vedea in urma impactului doar a sarit vopseaua, iar metalul nu s-a indoit.

Solicitat de Protv, purtatorul de cuvant al politiei capitalei, Natalia Stati, ne-a spus ca accidentul a avut loc aseara in jurul orei unsprezece. La volan se afla un politist de 38 de ani ar fi pierdut controlul volanului din cauza ghetusului in timp ce se deplasa pe un drum dintre blocuri. Martorii sustin ca soferul circula cu viteza.

Potrivit politiei, soferul era singur in masina de model Dacia Logan si nu era in stare de ebrietare. Nu se stie incotro se deplasa si daca era in vreo misiune. Acum acesta risca o amenda de 1500 de lei si 6 puncte de penalizare.

Sursa foto: curaj.tv