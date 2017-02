Un politist de 31 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost tarat cativa metri de masina unui sofer suparat. Ce spun martorii - VIDEO

Potrivit martorilor soferul in varsta de 33 de ani si-a parcat BMW-UL chiar in statie blocand accesul transportului public. Politistul a observat masina parcata neregulamentar, s-a apropiat de sofer si l-a atentionat ca a incalca regulile de circulatie.

“Masina era parctata aici domnul politist era in partea cealalta.”

Potrivit politiei, soferul a inceput sa-l insulte pe politist si a pornit masina in timp ce haina agentului de circulatie a ramas prinsa in usa. Inspectorul a fost tarat in jur de 3-4 metri, iar soferul a fugit de la fata locului. Omul legii a fost transportat la spital pentru ca a suferit leziuni. Martorii au ramas socati de cele intamplate.

"S-a pornit masina cu viteza si a cazut jos politistul. L-a tarait vre-o trei metri"

Soferul a fugit de la fata locului, insa la scurt timp a fost retinut.

Natalia STATI, OFIȚER DE PRESĂ, POLIȚIA CAPITALEI: “De catre batalionul de reactionare operativa soferul a fost retinut in orasul Floreni, Anenii Noi. Soferul a fost retinut pe un termen de 72 de ore.”

Nu am reusit sa vorbim cu politistul, acesta fiind in concediu medical. A fost deschisa o cauza penala pentru amenintarea sau violenta savarsita asupra unei persoane cu functie de raspundere, iar soferul risca pana la trei ani de inchisoare.