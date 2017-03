Un politist din cadrul IP Orhei, lovit mortal de un vitezoman. Cum s-a intamplat totul

Potrivit ofiterului de presa al IP Orhei, Diana Maxim, colaboratorul politiei in varsta de 41 de ani din cadrul IP Orhei, se deplasa pe marginea traseului, moment in care a fost lovit mortal din spate de un Mercedes Sprinter. Soferul in varsta de 27 de ani le-a spus oamenilor legii ca avea viteza, iar vizibilitatea era redusa si nu l-a observat.

"A fost un politist care isi executa atributiile la un nivel inalt", a declarat pentru PRO TV, Diana Maxim.

Barbatul se afla inafara orelor de munca.

Politistul a lasat in urma 3 copii.

Soferul a fost retinut pentru 72 de ore. Politia cerceteaza cazul pentru a stabilit toate cauzele producerii accidentului.