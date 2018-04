Un politist s-a stins pe loc, iar alti patru oameni, angajati ai SPPS, transportati in stare grava la spital, dupa ce masina in care se aflau a intrat violent intr-un alt vehicul, la Drochia. Ce spune politia - FOTO

Tragedia s-a produs noaptea trecuta, pe drumul national M5, in apropiere de localitatea Pelenia din raionul Drochia.

Potrivit politiei, soferul de 28 de ani care se afla la volanul unui Volkswagen Touareg, care apartine SPPS-ul, deplasandu-se spre Balti, a intrat intr-un camion MAN, care stationa pe marginea soselei.

In Volkswagen se aflau 5 persoane. In urma impactului violent, un politist de 34 de ani, pasager in masina, s-a stins pe loc. Alti patru pasageri, printre care si soferul, toti fiind angajati ai Serviciului Protectiei si Paza de Stat, cu varstele cuprinse intre 28 si 32 de ani, au fost transportati in stare grava la spitalul din Balti.

Primele cercetari facute de agentii de investigatii arata ca accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive.





In acest caz a fost initiată o cauza penala. Totodata, IGP a initiat o ancheta de serviciu pentru stabilirea tuturor circumstantelor aflarii polititului in acel automobil.

Poliţitul activa la Direcţia generală securitate publică, angajat în cadrul instituţiei din anul 2010. Acesta era căsătorit.