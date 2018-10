Un politist va comparea pe banca acuzatilor, dupa ce a urcat beat la volan si a provocat un accident soldat cu decesul unui militar. Ca sa scape basma curata, a mutat corpul neinsufletit in locul soferului

Accidentul a avut loc in vara anului trecut in satul Chetrosu din Anenii Noi. Masina in care se afla inculpatul impreuna cu 2 pasageri s-a izbit intr-un alt vehicul, dupa care s-a oprit intr-un copac.

Pasagerul din fata s-a stins pe loc, iar pana a veni oamenii legii, politistul de patrulare a mutat corpul neinsufletit al pasagerului in locul soferului, vrand astfel sa scape de raspunderea penala. In urma efectuarii unei expertize ADN in Romania, s-a confirmat ca anume politistul era la volanul masinii.

Acum barbatul risca inchisoare de pana la 8 ani, iar cei care l-au ajutat sa minta organele de drept vor fi trasi la raspundere.

