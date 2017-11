Un procuror din Glodeni a ajuns la spital, dupa ce a prins un detinut care ar fi incercat sa evadeze in timp ce politistii il escortau spre penitenciar. Cum s-a intamplat totul

Potrivit Procuraturii Generale, detinutul a profitat de neatentia oamenilor legii si a incercat sa fuga. Astfel, in momentul in care a rupt-o la fuga, procurorul, care atunci trecea prin apropiere, a observat totul si imediat s-a luat dupa detinut. Acesta l-a prins si l-a imobilizat. In timpul retinetii, individul i-a fracturat un deget. Ulterior, procurorul a fost internat la spitalul din Balti si a fost operat.

Potrivit procurorilor, detinutul este un infractor deosebit de periculos, iar pe numele lui a fost emis mandat de arestare pentru 30 de zile pentru violul si omorul unei minore din Ungheni.

Procurorul care a retinut individul este adjunct al procurorului-sef al Procuraturii raionului Glodeni, iar in momentul respectiv se afla in concediu.

Pe acest caz a fost initiata o ancheta pentru tentativa de evadare. Politistii care-l escortau vor fi trasi la raspundere.