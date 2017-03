Un procuror din Edinet risca 15 ani de inchisoare: A cerut 20 de mii de lei de la un hot de telefoane ca sa-l scape de 2 ani de puscarie - VIDEO

Oamenii legii spun ca retinerea a avut loc in flagrant, in momentul in care procurorul in varsta de 42 de ani a primit ultima transa de bani in valoare de 5 mii de lei. Banii au fost gasiti in masina acestuia. Acum, procurorul care a lucrat aproape 20 de ani in procuratura se afla dupa gratii, iar daca va fi gasit vinovat, el risca pana la 15 ani de inchisoare.