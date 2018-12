Un procuror din Floresti care a fost prins in flagrant cum ia mita, a fost achitat definitiv si irevocabil. In aceste conditii, fostul om al legii are si dreptul sa ceara despagubiri de la stat pentru ca a fost suspendat din functie pe nedrept - VIDEO

VICTOR MOSNEAGA, AUTORUL INVESTIGATIEI: „ De foarte multe ori judecatorii sunt retinuti cu mare tam tam. Am monitorizat acest dosar. „

In 2011, Mihail Dadu ar fi cerut 3 mii de dolari de la un barbat, care era cercetat penal pentru violenta in familie. Procurorul din Floresti ar fi primit de la el jumatate din suma, adica o mie si jumatate de dolari. Ziarul de Garda scrie ca doi ani mai tarziu, Dadu ar fi cerut 2 mii de lei pentru a inceta urmarirea penala intr-un alt dosar pornit pentru furt.

Atunci, procurorul a fost retinut in flagrant, iar ulterior, a fost plasat in arest preventiv. Dadu se plangea atunci ca este tinut incarcerat pe nedrept.

VICTOR MOŞNEAGA, AUTORUL INVESTIGAȚIEI: „ El a fost retinut. El spunea ca nu a luat acesti bani. Procesele au durat 5 ani. „

In 2015, Judecatoria din Soldanesti l-a achitat pe Dadu pentru primul caz, in care el a primit mita in valoare de o mie 500 de dolari. Reporterii de la Ziarul de Garda scriu ca acest lucru s-ar fi intamplat intrucat invinuirea se baza doar pe niste declaratii, asa ca vinovatia acestuia nu a putut fi demonstrata.

Pentru mita de 2 mii de lei, in schimb, a fost gasit vinovat si a primit o amenda de 20 de mii de lei, fiind privat si de dreptul de a ocupa functia de procuror pe un termen de un an. Sentina a fost atacata ulterior la Curtea de Apel Balti, iar cazul a ajuns si la Curtea Suprema de Justitie.

In 2016, ultima instanta a trimis dosarul la rejudecare, ca peste un an si jumatate, Judecatoria Balti sa-l achite pe Mihai Dadu, definitiv si irevocabil, pe ambele capete de acuzare. Mai mult, potrivit legislatiei, fostul procuror poate sa ceara si salariul pentru perioada in care nu a fost la munca, pagube morale si restituirea in functia detinuta anterior.

Nu am reusit sa dam de Mihai Dadu, reporterii de la Ziarul de Garda au discutat insa cu avocata acestuia. Ea le-a spus ca nu stie ce actiuni va interprinde clientul sau mai departe.