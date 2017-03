Un profesor de educatie fizica din Telenesti, condamnat pentru tratament inuman. Ce i-a facut unui elev

Potrivit procurorilor, recent, prin decizia Curtii de Apel Balti, un profesor din raionul Telenesti a fost condamnat pentru tratament inuman, aplicat in repetate randuri, asupra unui elev in timpul lectiei de educatie fizica.

Potrivit Procuraturii din Telenesti, in luna mai 2016, profesorul de educatie fizica i-a cerut unui elev din clasa a V-a sa-i aduca mingea. La refuzul baiatului, profesorul l-a lovit cu un baston din plastic, iar peste o saptamana, in circumstante similare, profesorul a izbit elevul de un scaun, in consecinta, acesta lovindu-se cu capul de calorifer.

Potrivit raportului de expertiza medico-legala, in urma leziunilor primite, elevul s-a ales cu comotie cerebrala.



In luna noiembrie 2016, inculpatul a fost condamnat de Judecatoria Telenesti, insa procurorii au atacat sentinta in partea ce tine de pedeapsa complimentara. Astfel, Curtea de Apel Balti a stabilit inculpatului o pedeapsa de 3 ani si 6 luni inchisoare, cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei pe un termen de proba de 2 ani. Prin aceeasi decizie, inculpatul a fost privat de dreptul de a exercita activitatii didactice timp de 2 ani, cu incasarea in beneficiul partii civile a sumei de 15.662 lei, drept prejudiciu moral si material cauzat prin infractiune.

Decizia poate fi contestata cu recurs la Curtea Suprema de Justitie.

