Un profesor de la o scoala de meserii din Balti a fost retinut de CNA, dupa ce ar fi cerut si luat bani de la studenti. Ce risca

Potrivit CNA, din 2016 si pana in prezent profesorul ar fi cerut si luat bani de la studentii unei grupe, semestrial, in perioada sustinerii examenelor. Acesta a fost prins in flagrant dupa ce a primit aproape o mie de lei de la un student.

Studentul a fost retinut pentru 72 de ore in calitate de vinovat, iar daca va fi gasit vinovat de corupere pasiva, profesorul riscă o pedeapsa cu închisoare de la 5 la 10 ani.