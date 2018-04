Un profesor de la un liceu din Ungheni, impreuna cu alte 8 persoane, retinute de oamenii legii: produceau si vindeau droguri. Cum actionau. Ce au gasit politistii in casa profesorului - VIDEO

Potrivit politiei, persoanele retinute au intre 20 si 32 de ani. In urma perchezitiilor, in casa profesorului de educatie fizica au fost gasite arme si munitii. Autoritatile sustin ca suspectii produceau, prelucrau si vindeau marijuana la pretul de 150 lei per gram si amfetamina la pretul de 600 lei per gram. Amfetamina era adusa prin contrabanda de peste hotarele tarii.

Toti suspectii au fost retinuti, iar in rezultatul a 23 de perchezitii au fost confiscate 250gr de amfetamina, 500 gr de marijuana, frunze de canepa uscate, cantare electronice, pachetele destinate ambalarii drogurilor, dispozitive destinate consumului de droguri, cartele SIM si telefoane mobile, precum si bani obtinuti din vanzarea drogurilor. La fel, au fost depistate 4 arme si mai multe cartuse, toate detinute ilegal. Valoarea totala a drogurilor ajunge la aproximativ 250 000 lei.

Patru dintre suspecti au fost arestati pe un termen de 30 de zile, iar cinci sunt cercetati in stare de libertate. Pentru vanzarea drogurilor suspectii risca o pedeapsa cu inchisoare de la 7 la 15 ani, pentru pastrarea acestora legislatia prevede o pedeapsa de la 1 la 6 ani, iar pentru detinere ilegala a armelor – pana la 3 ani. Anterior, cinci dintre suspecti au fost judecati pentru huliganism, furt si trafic de droguri.