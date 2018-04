Un proiect grandios de renovare a cailor ferate, despre care autoritatile au anuntat cu mult fast acum cativa ani, bate pasul pe loc. Investigatie Mold-street - VIDEO

Ion PREAJCA, REDACTOR-SEF MOLD-STREET: „Un raspuns clar nu am gasit la faptul de ce atat de mult timp dureaza aceasta licitatie. Se putea inca anul trecut de cumparat.„

Inca acum un an, cinci companii straine si-au prezentat ofertele catre CFM, iar atunci conducerea intreprinderii declara ca in doua luni va fi selectat un furnizor, lucru care nu s-a mai intamplat, arata investigatia realizata de Mold-Street. Totul are o explicatie, sustine directorul CFM.

Iurie TOPALA, DIRECTOR CFM: „Avem consultanti straini, care au avut intrebari la oferte. Acum face o licitatie si speram ca in aceasta luna va fi desemnat un furnizor.„

Chiar daca locomotivele noi vor ajunge la Chisinau, va fi o alta problema - traversele vechi. 60 la suta din infrastructura feroviara din Moldova are termenul de exploatare expirat.

Ion PREAJCA, REDACTOR-SEF MOLD-STREET: „Cum vor circula locmotivele noi pe sinele vechi. „

Iurie TOPALA, DIRECTOR CFM: „Infrastructura va fi reparata. Avem bani.„

Vechi sunt si trenurile. Avem peste 20 de vehicule pentru transportarea pasagerilor si doar la 5 termenul de exploatare este valabil. Acest tren, de exemplu, de pe cursa Chisinau-Ungheni, este unul dintre cele mai vechi din tara noastra. A fost adus inca acum 40 de ani, iar la fiecare pornire este cate ceva de reparat, sustin mecanicii.

"Este ceea ce a ramas din Uniunea Sovietica. Trebuie folositi bani pentru piese de schimb, dar la noi nu se cheltuie nimic. Lacatusii nu au suruburi si piulite.„

"Vechi. Sunt foarte vechi. „

Si pasagerii spun ca le este cam frica sa urce in unele trenuri, mai ales ca se mai intampla sa se opreasca din senin. Totodata, Mold-Street scrie ca, timp de doi ani, CFM nu a reusit sa obtina imprumutul de la BERD, in conditiile in care in 2014 intre Republica Moldova si banca a fost semnat un acord de credit, care un an mai tarziu a fost ratificat de Parlament. Chiar daca nu au primit inca finantarea externa, cei de la Calea Ferata au fost nevoiti sa achite comisioane de 560 de mii de euro.

Ion PREAJCA, REDACTOR-SEF MOLD-STREET: „Este o pierdere. Contractul este activ si timp de trei ani de scutire. Platim dobanda doar. Anul viitor insa va trebui sa incepem sa returnam banii.„

Unde mai pui ca situatia financiara a CFM este dificila. In 2015 si 2016, intreprinderea a inregistrat pierderi de 105 milioane de lei si, respectiv, 53 de milioane. Administratia sustine ca in 2017, insa, a reusit sa arate un profit, dar numai de 7 milioane.

NUMARUL DE PASAGERI

2014 2017

3,8 MLN 1,8 MLN

VOLUMUL DE MARFURI TRANSPORTATE

2014 2016

5 MLN TONE 3,5 MLN TONE

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: „Ultimele cifre arata ca numarul de pasageri a scazut foarte mult. Daca in 2014 3,8 milioane de oameni au calatorit cu trenul, in 2017 au fost cu 2 milioane mai putin. Totodata, a scazut si volumul de marfuri transportate, de la 5 milioane de tone in 2014 la 3,5 milioane de tone in 2016.„

Pe langa cele peste 20 de trenuri pentru pasageri, in tara noastra sunt circa 130 de locomotive pentru transportarea marfurilor. 30 dintre ele nu mai sunt functionale, iar restul au termenul de exploatare expirat.