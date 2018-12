Un proiect pilot care prevede ca procesul de alimentatie a copiilor in scoli si gradinite sa fie gestionat in totalitate de un agent economic va fi aplicat din aprilie la Straseni - VIDEO

Un proiect pilot care prevede ca procesul de alimentatie a copiilor in scoli si gradinite sa fie gestionat in totalitate de un agent economic va fi aplicat din aprilie la Straseni. Se presupune ca implementarea acestuia va aduce economii la bugetul de stat si va diminua considerabil numarul bucatarilor care activeaza in prezent. Autoritatile spun ca astfel vor sa obina o calitate mai buna a serviciilor de alimentatie in institutiile de invatamant.