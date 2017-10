Un publicist din SUA il ridica in slavi pe Vlad Pahotniuc. Ce a scris jurnalistul intr-un editorial pentru ziarul The Washington Times - VIDEO

In editorialul publicat, ieri, de The Washington Times, se mentioneaza ca Partidul Democrat din Moldova si-ar fi demonstrat devotamentul fata de doctrinele occidentale, cum ar fi democratia, de nenumarate ori. Totodata, autorul materialului, Jeremy Frankel mai sugereaza ca …

EDITORIAL, THE WASHINGTON TIMES: “Domnul Plahotniuc este un filantrop si este forta politica din Moldova. In calitate de lider al Partidului Democrat din Moldova a fost impotriva perspectivei de anexare a Moldovei de Rusia. Spre binele Moldovei, Partidul Democrat controleaza parlamentul moldovean si si-a afirmat, de mai multe ori, angajamentul fata de Statele Unite, Uniunea Europeana si valorile asumate de aceste doua puteri.“

In articolul, care este primul scris pentru The Washington Times de catre publicist se mai arata ca PD, sub conducerea lui Plahotniuc, ar fi contribuit la refacerea economiei tarii noastre si ca ar fi ajutat moldovenii sa-si revina dupa frauda bancara.

“Ridicat in slavi” de catre tanarul jurnalist, Vlad Plahotniuc mai apare ca fiind politicianul care a declarat ca nimic nu-i va putea influenta pozitia fata de UE si SUA. Purtatorul de cuvant al democratilor, Vitalie Gamurari a declarat pentru PRO TV ca nu stia despre editorial pana a fi publicat si nici daca liderul PD s-ar fi implicat la scrierea acestuia.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PDM: “Daca a fost un interviu sau nu, nu stiu. In afara de vizitele la New York si declaratiile care au avut loc de delegatia a Partidului Democrat, altceva nu a mai fost nimic. Partidul Demacrat nu a fost niciodata impotriva unui sau altui stat, inclusiv a Federatiei Ruse. Suntem impotriva sau pentru combaterea propagandei ruse nu doar in Republica. “

In articol se mai mentioneaza ca Moscova sustine separatistii din Transnistria, la fel cum s-a intamplat in cazul Crimeii. The Washington Times este un ziar din Statele Unite, cunoscut pentru sustinerea conservatorilor. Si-a inceput activitatea acum 35 de ani.