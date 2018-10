Migratia, salariile mici si locurile putine de munca sunt principalele cauze care ii determina pe moldoveni sa nu aiba multi copii. Ce spun analistii. Sondaj - VIDEO

Migratia, salariile mici si locurile putine de munca sunt principalele cauze care ii determina pe moldoveni sa nu aiba multi copii. Arata un raport al Fondului Natiunilor Unite pentru Populatie, potrivit caruia Moldova se afla in grupul statelor cu cel mai scazut nivel de fertilitate. Autorii studiului prognozeaza ca natalitatea din tara noastra va scadea cu 4 la suta in fiecare an.