Un raport pe placul Silviei Radu. Desi au fost asemanatoare cu ale lui Poiata, solutiile pentru fluidizarea traficului in capitala prezentate de interimarul de la transporturi au fost acceptate - VIDEO

Desi a prezentat un proiect asemanator cu cel al fostului sau sef, care a fost demis de Silvia Radu, interimarul de la Transporturi a avut mai mult noroc. Solutiile sale pentru fluidizarea traficului in capitala au fost acceptate.

Vitalie BUTUCEL, SEF INTERIMAR DIRECTIA TRANSPORT: “Noi de la Directia Transport in comun cu INP am elaborat impreuna un plan de actiuni cu privire la fluidizarea traficului in Chisinau.”

Vitalie Butucel propune sa fie extinse si reparate mai multe segmente de drum. Sa fie construit un sens giratoriu la intersectia strazilor Calea Orheiului, Studentilor si Socoleni, dar si reconstruit rondul de la piata Dimitrie Cantemir.

Vitalie BUTUCEL, SEF INTERIMAR DIRECTIA TRANSPORT: “Costul lui este estimativ de 50 de milioane de lei.”

Documentul prezentat astazi de Butucel mai prevede reorganizarea unor semafoare, a unor intersectii, dar si constructia de parcari multietajate in oras.

Vitalie BUTUCEL, SEF INTERIMAR DIRECTIA TRANSPORT: "Va transferam transportul de capicitate mare, care tranziteaza nodul Ismail, Vadul lui Voda."

Pentru a fluidiza traficul in oras Silvia Radu a propus sa fie cumparate autobuze pentru toate scolile.

Silvia RADU, PRIMAR INTERIMAR: “Nu procurarea masinelor pentru Directia de invatamant, dar procurarea autobuzelor pentru scoli. Acest lucru fluidizeaza traficul semnificativ, pentru ca nu fiecare parinte vine la scoala cu masina.”

La anul patru strazi ar urma sa fie reparate din talpa si anume 31 August, Alexandru cel Bun, Tighina si Ion Creanga. In total vor fi reabilitati 20 de kilometri de drum. Toate lucrarile ar urma sa fie facute pana in 2019 din banii municipali, dar si din finantari externe, suma totala fiind estimata la peste 200 de milioane de lei.

Potrivit fostului sef a Directiei Transport, Oleg Poiata pentru acest an in bugetul primariei au fost bani doar pentru reparatia a trei kilometri de drum. Poiata a fost demis din functie saptamana trecuta dupa ce a fost alungat de la sedinta deoarece nu a prezentat proiectul de fluidizare a traficului in oras, asa cum a solicitat Silvia Radu.