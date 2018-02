Un roman, retinut in timp ce intentiona sa intre in Republica Moldova. Ce au gasit politistii de frontiera in masina acestuia si ce le-a spus barbatul: "Asta-i tot". Risca 15 ani de puscarie - VIDEO

Potrivit politiei de frontiera, un roman de 32 de ani a ajuns cu masina in vama Leuseni si intentiona sa intre in tara noastra, iar in momentul in care i s-a cerut sa prezinte actele de calatorie, barbatul a refuzat si si-a vazut de drum, deplasandu-se spre iesirea din vama.

Imediat, politistii de frontiera l-au oprit, iar in timpul controlului de rutina, pentru ca avea un comportament ciudat, barbatul a fost supus unui test pentru a identifica daca a consumat droguri sau alte substante interzise.

In automobilul pe care il conducea, vamesii au gasit 5 pliculete cu cocaina, iar cand a fost intrebat de unde le-a luat, acesta nu a putut sa le ofere un raspuns. In urma analizelor efectuate, politistii au descoperit ca barbatul consumase droguri.

Pliculetele cu 4 grame de cocaina au fost sigilate, iar barbatul de 32 de ani din Romania a fost retinut si risca pana la 15 ani de puscarie.