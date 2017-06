Un sat din Anenii-Noi nu are niciun copil - de 1 iunie in scranciob s-au dat batranii. In alte sate copiii au sarbatorit mulgand vacile ori rupand pantalonii pe toloaca - VIDEO

Pe cel mai important teren de joaca de la Telita s-au adunat astazi pe rand copiii satului. Au impartit frateste doua scrancioburi, un tobogan si niste tevi numai bune pentru catarat. Pe terenul mic se conturau vise mari.

Pe Anastasia si Nicoleta, doua copile de 13 ani le-am intalnit pe pasune, la muls vacile. O fi ea Ziua Copiilor, dar pe langa distractie fetele au multe de facut. In plus, le mai asteapta un manunchi de treburi si acasa. Foarte indemanatica, Anastasia nu se rusineaza sa faca orice fel de munca.





Si spera sa aiba un viitor mare. Asa ca dupa ce si-au umplut buteliile cu lapte le-au legat de biciclete si au plecat spre sat. In cealalta directie la vreo trei kilometri de Telita, se afla un alt sat. Unul in toata legea, pe harta si in acte.





Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “Pe acest drum de tara se afla satul Telita Noua. E cam cat ati vazut in imagini, nu mai mult. Sunt sase case in care oficial locuiesc 13 oameni, iar printre ei nu este niciun copil.”





In sat am intalnit astazi doar trei locatari. Aceste doua doamne isi asteapta cu mare nerabdare nepotii in vacanta. Altfel, anul imprejur in sat nu aud voce de copil.



Cand erau ele mici, satul chiar daca de-o schioapa rasuna de rasete copilaresti. Acum pe strada lor, cel mai tanar locatar are 15 ani si locuieste in cea de-a saptea casa, care, curios, apartine oficial altui sat – Speia.





Potrivit Biroului National de Statistica din 1995 pana acum numarul copiilor in Moldova practic s-a injumatatit de la circa un milion si jumatate pana la aproximativ 700 de mii, principalele motive fiind migratia si rata tot mai scazuta a natalitatii. Acum, doar fiecare al cincilea locuitor al Moldovei are pana la 18 ani.