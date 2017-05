Un sat din raionul Ialoveni sta de o saptamana fara apa, dupa ce pompa de la fantana arteziana a cedat. In localitate sunt doar 4 fantani, astfel oamenii vin cu noaptea in cap dupa apa si stau la coada ore intregi - VIDEO

Deja de aproape o saptamana satenii din Piatra Alba sunt nevoiti sa bea apa in doua cu nisip. Din cauza ca in localitate sunt doar 4 fantani ei vin cu noaptea in cap dupa apa si stau la coada ore intregi pentru o galeata. Oamenii sunt disperati si spun ca pe zi ce trece le este tot mai greu.

“Noi vara trecuta nu am avut deloc apa. Umblau saracii oameni uscati. Apa la fantana e tulbure daca tot satul vine si ia apa. Ieri am adus o caldare si am lasat-o si are la fundul caldarii nisip.”

“Scoatem apa din fantana si o fierbem la baut. Cumparam apa de la market pentru baut si de facut mancare. Rufele, avem neamuri la Chisinau le mai ducem, care le mai spalam in maini.”

“Foarte greu, vede-ti ca stau cu mainile in buzunar? Pentru ca sunt murdare trebuie sa ma duc sa caut un pic de apa si sa le spal. Toata noaptea vine lumea si astepta sa ia o caldare de apa.”

In lipsa apei la robinet, gradinita din localitate risca sa se inchida. Administratia insititutiei a rugat parintii sa-si tina copii acasa. Astazi din 50 de copii erau numai 30.

Elizaveta CIOCLEA, DIRECTOARE GRADINITA, PIATRA ALBA: “Ne aprovizioneaza primaria cu apa stiu ca este o incalcare fiindca nu este apa curgatoare, dar oricum este o iesire din situatie. Asta ne ajunge pe o zi, o folosim mai mult la spalat. Pentru mancare ne aduce din alta parte.”

Duminica trecuta in cele trei magazine din localitate nu mai era nici o sticla de apa.

Svetlana CARINIUC, VANZATOARE: “De simbata pana acum s-a vandut foarte multa apa. Simbata si duminica si luni s-a vandut toata apa. Asta nu este o singura data cand avem aceeasi problema, vara trecuta am stat fara apa.”

Satenii ar scapa de acest cosmar, daca s-ar repara pompa din fantana aerteziana, care a cedat vinerea trecuta. Autoritatile spun insa ca acest lucru nu este posibil deoarece singurul electrician, care poate sa o repare s-ar fi imbolnavit.

Zinaida TURCAN, RESPONSABIL, PRIMARIE, MILESTII MICI: “Electricul s-a imbolnavit, dar alta persoana cine? Patru zile libere am avut si toate organizatiile nu au lucrat, ei toti au plecat peste hotare si nu s-a gasit electric. Ei au plecat ca sa se odihneasca.”

Primarul din Milestii Mici, localitate din care face parte satul Piatra Alba, ne-a spus ca maine va fi instalata o pompa noua.

Liuba PETRASCU, ANGAJAT, PRIMARIA, MILESTII MICI: “Acum a scos-o pe asta arsa si sa o duca inapoi de unde a luat-o ca ea are garantie sa cumpere alta. Problema este ca nu se rezolva intr-o zi. Primarul nu e vinovat el nu apasa pe buton si ca nu vrea sa le dea apa.”

Pana una alta, localnicilor din Piatra Alba, nu le ramane decat sa bea apa tulbure din fantanile din sat.