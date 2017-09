Un scaun cu rotile nu poate sta in fata frumusetii. O tanara din Chisinau s-a lansat intr-un concurs international de miss pentru femeile in scaun cu rotile - VIDEO

Ludmila Ichim are 38 de ani si o pofta de viata cat lumea de mare. Este membra a organizatiei nonguvernamentale Motivatie care apara drepturile persoanelor cu dizabilitati. Iar de curand a aplicat la concursul international Miss Wheel Chair World. Si dupa o selectie riguroasa...a fost acceptata printre cele 25 de participante din diferite tari ale lumii.

Pe site-ul organizatiei, reprezentanta Moldovei este cu numarul 15, iar la capitolul popularitate este pe locul doi dupa reprezentanta Poloniei. Colegii de birou nu uita sa voteze pentru ea.

La sfarsitul lunii septembrie, Ludmila va merge la Varsovia unde va avea loc concursul. Acum este in pregatiri. Printre proiecte scrise si munca de birou, incearca sa-si gaseasca rochii in care sa apara pe scena.

Ii mai ramane sa gaseasca o rochie de seara, dar se pare ca nu e atat de simplu. Pentru Ludmila faptul ca se deplaseaza intr-un scaun cu rotile nu e o piedica sa-si urmeze visurile. A incetat sa mai mearga pe cand avea 13 ani, dar a invatat sa-si infrunte conditia.

Acum Ludmila coordoneaza un proiect care ajuta persoanele cu dizabilitati sa se angajeze in campul muncii. A practicat ani la rand tenisul de camp, a participat si la alte concursuri de frumusete sau la prezentari de moda. In Ucraina, in 2013 a obtinut titlul de vicemiss.

Si pentru ca are intotdeauna o agenda incarcata, se deplaseaza mult prin oras. La intalnirile de serviciu merge cu masina ONG-ului. In rest... transportul public de la noi nu e tare prietenos cu oamenii in scaun cu rotile, dar asta nu o opreste.

Colegii o apreciaza pentru omenia ei, dar si pentru ca le face pe toate cu rabdare si corectitudine. Concursul Miss Weelchair World este organizat pentru prima data de doua mame cu dizabilitati din Polonia care au creat o fundatie si care vor in felul acesta sa sprijine femeile cu dizabilitati si sa le indemne sa fie active si sa se pretuiasca.