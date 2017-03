Un sef din politie ar fi fost implicat in furtul unei salatiere dintr-un magazin din centrul capitalei? Noi detalii - ZdG

Ziarul de Garda sustine ca a aflat că în acest caz ar fi implicat un sef de politie.

Cei de la Ziarul de Garda au luat legatura cu acesta, iar barbatul a negat că el ar fi persoana pe care o vedem în video. „Nu este corect. Daţi să vă explic: nu a avut loc niciun caz de furt”, le-a declarat barbatul.

După câteva minute, acesta a revenit cu un apel telefonic şi a încercat să afle ce vrea să faca ZdG cu informaţia pe care o detin.

„Cum v-am comunicat anterior, aşa fapt nu a avut loc şi presupun că aveţi de gând să publicaţi vreun articol. Înainte să publicaţi ceva de acest gen ar fi bine să vă documentaţi. Înţeleg că cineva s-ar putea să-mi poarte pică, dar trebuie să vă documentaţi. Vorbiţi cu cei de la magazin. Chiar dacă au postat acele imagini mai târziu le-au şters… Vedeţi, mai multe posturi de televiziune au postat acest video, dar ulterior l-au şters, înseamnă că ceva nu e corect”, a subliniat politistul. Întrebat de ce urmăreşte acest caz dacă susţine că nu este implicat, el a declarat că a fost întrebat de mai mulţi prieteni dacă nu are vreo legătură cu furtul.

Ieri, pe pagina oficiala a magazinului a aparut un material video de pe camerele de supraveghere. In imagini se poate observa cum un cuplu intra in magazinul de vesela din centrul capitalei, iar la un moment dat barbatul acopera femeia cu spatele, iar aceasta ia rapid vasul si il pune in geanta, in timp ce agentul de vanzari era ocupat cu alte lucruri. (minutul 00:27)

Incidentul a avut loc pe data de 18 februarie, insa administratia magazinului a publicat abia ieri imaginile video, pe pagina oficiala de facebook, dupa care in decurs de cateva ore materialul a fost sters.

Potrivit ofiterului de presa al Politiei Capitalei, Natalia Stati, administratia magazinului nu a depus o plangere la politie, insa oamenii legii s-au autosesizat in urma materialului publicat si au luat legatura cu ei.

Administratia magazinului le-a spus ca nu vor sa depuna o plangere pentru ca ar fi vorba de o suma neinsemnata.

Contactati telefonic, adminstratia magazinului ne-a spus ca ar fi vorba de o salatiera in valoare de 350 de lei, iar cu mai multe detalii revin mai tarziu.

Echipa PRO TV a contactat din nou responsabilii magazinului, iar acestia ne-au spus ca materialul publicat a fost sters pentru ca problema s-a rezolvat, iar mai multe comentarii pe marginea acestui subiect nu mai fac.

Ulterior, am fost contactati de o persoana care s-a prezentat ca fiind o ruda apropiata a cuplului. Acesta ne-a spus ca s-a creat o confuzie si ca de fapt nu a avut loc niciun furt.

Pana acum, cei de la ministerul de Interne nu au reactionat in niciun fel.

CITESTE SI: Nici nu ti-ai fi imaginat! Un cuplu, bine imbracat, a fost surpins de camerele de supraveghere cum fura o salatiera dintr-un magazin din centrul capitalei