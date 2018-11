Un sicriu a aparut astazi in fata Presedintiei. Acesta a fost adus acolo de reprezentantii miscarii unioniste ODIP - VIDEO

Cu pancarte in maini si cu sicriul lasat la poarta Presedintiei, tinerii au venit sa-i ceara socoteala sefului statului.

“ Acest sicriu simbolizeaza faptul ca noi unionistii suferim ca cimitirul este distrus , nu putem sa depunem flori, aceiasi soarta dorim si nepresedintelui, cand v-a fi inmormantat, mormantul lui sa fie calcat in picioare.”

“ Cine a ajuns in fruntea noastra un Dodon un tradator al natiunii noastre, poporul moldovean arata ca ei is inca in epoca primitiva, nici mandrie nici demnitate. El nu e presedinte pentru mine, e copilu lui Iuda”

Manifestantii asteapta ca Igor Dodon sa vina cu o explicatie sau cu o solutie.

“ Asteptam ca totusi sa se gandeasca si din fondul lui personal sa recupereze cimitirul.”

Membrii ODIP spun ca timp de sapte luni ar fi obtinut niste acte care ar confirma ca Igor Dodon a semnat vanzarea cimitirului pe cand detinea functia de ministru al Economiei.

Vlad BILETCHI, PRESEDINTE ODIP: “Pe 24 octombrie dupa vanzarea acestui lot de pamant DODON impreuna cu Tarlev si Pop, aloca din fondul de rezerva 2 milioane de lei pentru demolarea imobilului din Decebal 17.Cum se numeste asta, cand statul demoleaza cladirea pe un teren privat, nu se numeste oare trafic de influienta, nu se numeste oare corupere pasiva, nu se numeste oare cheltuirea banului public intr-un mod nejustificat.”

Membrii ODIP, sustin ca vor depune si o plangere la Procuratura Generala, impotriva deciziei lui Igor Dodon din anul 2007 de a instraina terenul Cimitriului Eroilor Romani din Capitala. Igor Dodon se afla acum intr-o vizita oficiala la Moscova, iar purtatorul sau de cuvant Maxim Lebedinschi sustine ca se afla intr-o sedinta in timpul manifestatiei de la Presedintie si ca o sa vina cu o reactie mai tarziu.