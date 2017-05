Un sofer a ajuns cu autocamionul intr-un sant de pe soseaua Leuseni, in urma unui accident, iar de 3 zile doarme langa el: ii trebuie 3 mii de euro pentru ca sa-l evacueze - GALERIE FOTO

Soferul de 27 de ani din capitala care se afla la volanul autocamionului incarcat cu sticla povesteste ca sambata seara mergea spre vama Leuseni, urmand sa ajunga cu marfa in Romania, iar pe sosea, in apropiere de localitatea Mirzoaia, s-a ciocnit cu un BMW. Astfel, in urma impactului autocamionul a ajuns intr-un sant de pe marginea drumului.

De atunci, barbatul doarme langa autocamion, intrucat autoritatile spun ca pentru a-l evacua de acolo are nevoie de 3 mii de euro. Tatal soferului, care este si proprietarul vehiculului de mare tonaj spune ca firma la care este angajat baiatul sau nu poate sa-i ofere banii necesari pentru a evacua autocamionul.

In urma accidentului produs sambata seara, 13 mai, soferul de la volanul BMW-ului care s-a ciocnit cu autocamionul a fost transportat in stare grava la spital si se afla in coma.

Revenim cu detalii.