Un sofer a fost strivit, dupa ce camionul pe care il conducea a derapat langa Stetcani, Criuleni. Cand a vazut ca masina iese de pe sosea, barbatul a sarit din mers si a fost prins intre cabina si pamant - GALERIE FOTO

Barbatul a sarit din mers, insa nu a reusit sa fuga, astfel a ajuns sub camion. S-a intamplat astazi in jurul orei 12 in apropiere de localitatea Stetcani din Criuleni. La fata locului a intervenit o echipa de la descarcerare. Abia dupa trei ore salvatorii au reusit sa scoata cadavrul de sub camion. Oamenii legii cerceteaza toate circumstantele accidentelui.