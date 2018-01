Un sofer a derapat de pe sosea si a ajuns cu masina intr-un sant adanc in apropiere de Ialoveni: automobilul a fost scos de acolo cu ajutorul unui tractor - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata, in apropiere de localitatea Gangura din raionul Ialoveni. Din imaginile postate pe o retea de socializare se vede cum masina sta in sant, iar un tractor a intervenit pentru a o scoate de acolo. Din fericire soferul nu a patit nimic, insa s-a ales cu o sperietura zdravana.