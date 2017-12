Un sofer a filmat carambolul de dimineata de langa Cojusna: masini avariate si imprastiate de-a lungul drumului ca niste chibrituri, automobile ajunse in sant- VIDEO

Din imagini se vad masinile care s-au ciocnit si au ramas avariate de-a lungul drumului, precum si cateva automobile care au ajuns in santul de pe marginea drumului.

Un Opel, ramas pe asfalt, a fost lovit atat de puternic, incat partea din spate i-a intrat in habitaclu. Nu am reusit sa aflam daca in masina erau pasageri care sa fi avut de suferit. Din informatiile politiei, in urma carambolului de dimineata o persoana a ajuns la spital, cu rani usoare.

Au fost alertati si pompierii, insa interventia lor nu a mai fost necesara. Potrivit martorilor, accidentele s-au produs in jurul orei 8.00, cand toata lumea se indrepta spre serviciu. Cauza este ceata si ghetusul.