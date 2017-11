Un sofer a facut prapad pe sosea, dupa ce a intrat cu masina intr-o turma de oi, in apropiere de Colonita: 17 oi au murit. Cum s-a intamplat totul - FOTO

Totul s-a intamplat in jurul orei 17:40, in apropiere de localitatea Colonita. Potrivit politiei, soferul se deplasa de la Colonita spre capitala, iar la un moment s-a trezit cu o turma de oi in cale sa si nu a mai reusit sa franeze, spulberand 17 dintre ele.

Animalele erau manate de doi ciobani, iar politia spune ca acestia ar fi incalcat regulile de circulatie in momentul in care au traversat drumul.

Oamenii legii urmeaza sa stabileasca cum s-a intamplat totul si cine se face vinovat de cele intamplate.