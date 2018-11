Un sofer a intrat violent cu masina intr-un magazin de pe margina drumului, langa satul Chetrosu

Potrivit politiei, accidentul a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 08:00. Soferul, care se afla singur in masina de model Toyota, din motive necunoscute, a intrat intr-un magazin de pe margina drumului. Oamenii legii spun acesta avea viteza excesiva.

Acum barbatul se afla la inspectoratul de politie si urmeaza sa fie audiat. In urma impactului, nimeni nu a avut de suferit.

Stirea se actualizeaza.