Un sofer a izbit din spate un camion pe o strada din sectorul Buiucani al capitalei: mai multi soferi au tras pe dreapta pentru a acorda ajutor persoanele implicate in accident - VIDEO

Accidentul s-a produs in jurul orei 21:20, in apropiere de intersectia strazilor Alba Iulia si Onisifor Ghibu. Potrivit primelor informatii, impactul a fost atat de puternic incat autoturismul a intrat aproape pe jumate in camion.

Intre timp, mai multi soferi au tras pe dreapta si au incercat sa ajute persoanele implicate in accident. La fata locului a ajuns si politia.

Revenim cu detalii.