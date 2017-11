Un sofer a scapat de amenda, dupa ce a trecut la rosu. Cum a fost posibil - Bizlaw.md

Un barbat a fost amendat de catre Inspectoratul National de Patrulare, pentru ca ar fi trecut la rosu. Acesta s-a ales cu o amenda de 900 de lei si cu trei puncte de penalizare, insa a reusit sa scape de pedeapsa. Si asta pentru ca, dupa ce s-a adresat in instanta, s-a demonstrat ca agentul constatator nu are probe ca barbatul ar fi incalcat Regulamentul Circulatiei Rutiere. Acesta avea doar niste date incluse in procesul-verbal, scrie bizlaw.md.