Un sofer a scapat de amenda pentru ca nu stie limba de stat si nu i s-a oferit un traducator atunci cand i-a fost intocmit procesul verbal. Curtea de Apel Chisinau i-a dat castig de cauza - VIDEO

In decizia Curtii de Apel Chisinau, pronuntata pe 1 august este scris ca soferul care a contestat procesul verbal a fost amendat pentru ca nu a respectat indicatoarele rutiere de prioritate.

Cand agentul constator i-a cerut sa semneze, soferul a cerut un traducator intrucat nu cunoaste limba romana, iar solicitarea a fost inclusa in document. Ulterior, barbatul a depus o contestatie in judecata, invocand si faptul ca agentul constatator a refuzat sa-i explice in rusa care-i sunt drepturile si obligatiunile.

Cererea a fost respinsa de prima instanta, iar soferul a mers la Curtea de Apel, care i-a dat castig de cauza. Magistratii de acolo au invocat in decizie ca soferului i-a fost incalcat dreptul de a beneficia de un traducator in conditiile in care acesta nu cunoaste limba romana. Lucru confirmat si de catre reprezentantii INP.

Veaceslav SÂRBU, ŞEF SECȚIA JURIDICĂ A INP: “Agentul urmeaza sa citeze persoana, sa-i inmaneze o citatie pentru a se prezenta la sediul agentului constator si sa-i asigure un interpret sau un traducator. In cazul dat, sa constat ca agentul constator nu a respectat prevederile legii si a neglijat solicitarea soferului.”

Reprezentantii INP, spun ca doar instanta de judecata poate cere probe de la cel care a contestat amenda, care sa demonstreze ca intradevar nu cunoaste limba romana. Pe loc, agentul constatator, trebuie sa-l creada pe cuvant. Oamenii legii spun ca soferii folosesc deseori acest pretext pentru a scapa de amenzi.

Veaceslav SÂRBU, ŞEF SECȚIA JURIDICĂ A INP: “Este o modalitate usoara de a se eschiva la fata locului de intocmrea procesului verbal. Avem multe hotarari care au mentinut decizia agentului constator pentru ca in instanta s-a probat ca soferul are diploma de studii in limba de stat.”

Nu am reusit sa-l gasim pe soferul care a scapat de amenda asa ca nu este clar daca acesta a fost prezent la sedinta si a demonstrat ca nu stie romana.

Reprezentantii INP spun ca in cazul in care se dovedeste ca soferul a mintit, atunci acesta urmeaza sa fie pedepsit penal.