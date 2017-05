Un sofer, amendat, deoarece conducea o masina cu volanul pe dreapta pe timp de zi. Barbatul a contestat sanctiunea, dar a pierdut procesul, desi Ministerul Transporturilor spunea ca are dreptul sa circule - VIDEO

Soferul sustine ca, potrivit legii, are dreptul sa circule cu masina sa cu volan pe dreapta pe timp de zi. Acum, incearca sa-si faca dreptate, dupa ce a primit o amenda, pe care a contestat-o. Prima instanta insa i-a pastrat penalitatea.

Eduard, ŞOFER: ”Hotararea judecatii spune ca nu am dreptul sa ma deplasez cu automobilul care are volan pe partea dreapta, nu conteaza pe timp de zi sau pe timp de noapte, cu expetia daca sunt in trafic international. Eu sunt in trafic interntional pentru ca am veit in R. Moldova pentru o perioada de 2 luni”.

Barbatul spune ca va ataca hotararea primei instante la Curtea de Apel.

Eduard, ŞOFER: ”Sa vedem care va fi decizia finala, trebuie sa castig pentru ca am dreptate.Acum iau masina in chirie, zilnic platesc 30 de euro si nu ma pot folosi de masina mea.”

Regulamentul Circulatiei Rutiere prevede ca masinile cu volanul pe dreapta aflate in traficul international au dreptul sa circule pe drumurile nationale pe timp de zi pana la 180 de zile pe an. Insa decizia instantei face trimitere la Codul Contraventional, care nu spune nimic despre orele in care aceste automobile se pot deplasa.

Victor ŞERBAN, AVOCAT: ”Orice norma trebuie prevazute trebuie sa aiba o asa tresatura ca precizie, claritate. Soferul trebuie sa stie precis dupa care norma sa se conduca. Codul contraventional poate stabili o multime de contraventii insa atata timp cat Regulamentul circulatiei rutiere stabileste foarte clar in articolul 104 ca se permite deplasarea, codul contraventional nu poaate interveni cu sactiunea”.

Mai mult, potrivit avocatului, unele articole din Regulamentul Circulatie rutiere se bat cap in cap.

Victor ŞERBAN, AVOCAT: ”Articolul 104 este indicat se interzice deplasarea pe drumurile publice pe timp de noapte a automobilelor ce au volanul pe dreapta, in acelasi regulament articolul 2 este indicat aceeasi fraza doar fara sintagma pe timpt de noapte. Regulamentul in sine contravine, nu este exact. Cand se emite o hotarare nu trebuie sa fie loc de interepretari.”

Ministerul Transporturilor afirma ca soferii cu automobile cu volanul pe dreapta pot circula pe drumurile din tara doar pe timp de zi, pentru ca noaptea farurile acestor masini pot orbi soferii care vin din sens opus.