Un sofer care si-a distrus masina, intr-un accident pe Stefan cel Mare, si-a facut propria investigatie si spune ca de vina ar fi soferul unui BMW care circula cu viteza. Imaginile pe care le-a surprins cu camera de bord inainte de impact - VIDEO

Accidentul a avut loc acum doua zile pe bulevardul Stefan cel Mare. Atunci, un sofer a intat cu BMW-ul intr-o Toyota in momentul in care soferul acesteia a vrut sa vireze, de pe bulevardul Stefan cel Mare, la stanga, pe strada Serghei Lazo.

La o zi dupa accident, soferul Toyotei si-a facut propria investigatie si a postat pe facebook cateva secvente video, surprinse cu camera sa de bord, in care explica cum s-a intamplat totul. Acesta spune ca vinovat de accident este soferul BMW-ului care ar fi avut viteza excesiva in momentul in care a intrat violent in Toyota sa.

Deocamdata nu am reusit sa discutam cu soferul BMW-ului.

Analiza soferului:

"In primul video se observa cum eu intru in centrul intersecţiei pe semnalul verde al semaforului, cedez trecerea unui autovehicol, se aprinde semnallul verde la semaforul pentru pietoni pe str. Ştefan cel Mare fapt ce-mi oferă siguranţa de a continua deplasarea la stînga pe str Serghei Lazo."

"În al 2-lea video se observă diferenţa de timp la semnalul roşu al semaforului în ambele direcţii!"

"În al 3-lea video am analizat diferenţa de timp dintre momentul in care semaforul indică roşul pentru conducatorii auto şi verde pentru pietoni. Se constată o diferenţă de minim 10 secunde de la includerea semaforului de culoare roşie şi conectare verde a semaforului pentru pietoni!"





"În ultimul video am analizat pe portiuni o înregistrare video obţinută de la un agent economic care are oficiu în preajma intersecţiei unde a avut loc accidentul, din care putem trage concluzii despre viteza excesiva cu care se deplasa automobilul de marca BMW. De menţionat că din locul de pe strada paralel cu camera amplasată semaforul din faţă, care era de culoare roşie de minim 10 secunde, se află 100% în campul vizual al şoferului cu automobil BMW."