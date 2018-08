Un sofer de 19 ani s-a stins pe loc, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita violent de un alt automobil. Alte trei persoane, transportate in stare grava la spital - GALERIE FOTO

Potrivit politiei, Renault-ul la volanul caruia se afla un sofer in varsta de 19 ani a fost lovit violent de catre un Peugeot, care a iesit cu viteza de pe un drum secundar si nu i-a acordat prioritate. In urma impactului puternic, soferul Renault-ului s-a stins pe loc, iar alte trei persoane, care se aflau in vehiculele implicate in accident, au fost transportate in stare grava la spital.

Oamenii legii investigheaza circumstantele in care a avut loc accidentul. Pe cazul dat a fost pornnit un proces penal. Politia urmeaza sa stabileasca daca soferii se aflau in stare de ebrietate. Revenim cu detalii.