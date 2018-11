Un sofer din Balti, care circula cu permis provizoriu, s-a dat in spectacol, dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul politistilor: oamenii legii s-au luat dupe el. Ce a urmat. Intr-un an, a adunat peste 50 de amenzi - VIDEO

Potrivit politiei, soferul de 20 de ani care se afla la volanul unei masini de model Audi circula neregulamentar si a fost observat de inspectorii de patrulare. Imediat, acestia i-au facut semn sa opreasca, insa soferul a refuzat, apasand acceleratia pana la capat. Oamenii legii s-au luat dupa el, iar peste cativa metri l-au oprit.

Soferul a blocat usile automobilului, refuzand sa prezinte actele. Dupa mai multe incercari de-al convinge sa iasa benevol din masina, oamenii legii l-au scos fortat si i-au pus catusele pe maini.

Acesta a fost amendat pentru ca nu a oprit la semnalul inspectorilor de patrulare, a refuzat sa prezinte permisul de conducere, dar si pentru ca a insultat politistii.

Oamenii legii sustin ca soferul nu este la prima abatere de acest gen. Intr-un an, barbatul a adunat 53 de procese-verbale. Pe numele lui au fost initiate si doua dosare penale - unul pentru ca a fost prins beat la volan, iar altul pentru huliganism.

Totodata, politistii au transmis in instanta de judecata cateva dintre procesele verbale si cer ca individul sa ramana fara permis.

Tanarul circula cu permis provizoriu, dupa ce autoritatile i-au ridicat actele permanente. Procurorii urmeaza sa decida daca acesta va ramane definitiv fara permis de conducere.

Politistii mentioneaza ca in luna august, dupa un pariu facut cu prietenii, acest tanar a postat un mesaj pe o retea de socializare, unde s-a laudat ca ajunge cu masina de la Balti la Chisinau in doar 40 de minute. Ulterior, un prieten de-al sau a scris ca soferul a murit in drum spre capitala. Totul a fost o gluma pusa la cale de cei doi, spun autoritatile.