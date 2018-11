Un sofer si un taxator de troleibuz ar fi amenintat o pasagera care i-a rugat sa ajute un tanar imobilizat intr-un scaun cu rotile sa urce in vehicul: "Nu putem, tu vrei sa ajungi la reanimare?". RTEC: "Vor fi instruiti" - FOTO

Cazul a avut loc ieri seara, intr-o statie de asteptare de pe strada Florilor din sectorul Rascani al capitalei. Femeia, martor la incident, a facut o postare pe facebook in care a povestit cum s-ar fi petrecut totul. Ea spune ca astepta troleibuzul in statie, iar acolo mai era un tanar imobilizat in scaun cu rotile. In momentul in care troleibuzul a ajuns in statie, femeia a vazut ca tanarul intentiona sa urce in vehicul, insa singur nu putea sa o faca. Astfel, aceasta i-ar fi rugat pe sofer si taxator sa-l ajute pe baiat. In replica, cei doi ar fi amenintat-o si i-ar fi spus ca nu pot sa-l ajute.

A urmat un schimb de replici intre ei, sustine pasagera: "- Ajutati-l sa urce! - Vrei sa ajungi in reanimare? Noi nu putem sa-l ajutam sa urce".

Contactati de Pro TV, responsabilii de la Regia Transport Electric ne-au spus ca s-au autosesizat in urma mesajului postat pe facebook si a fost initiata o ancheta interna pe acest caz. Soferul si taxatorul urmeaza sa dea explicatii.

In urma acestui incident, cei de la RTEC sustin ca in urmatoarele zile toti soferii si taxatorii de troleibuze vor fi instruiti cum sa se comporte cu persoanele cu nevoi speciale.