Soferul, scos cu forta din masina de patru agenti de patrulare, acuza politistii ca si-au depasit atributiile de serviciu, cerandu-i sa se legitimeze in timp ce stationa. Cum s-a intamplat totul si ce spune barbatul - VIDEO

Sergiu Ursu povesteste ca aseara, aproape de miezul noptii se afla in masina unui prieten si stationa langa o benzinarie din sectorul Buiucani al Capitalei. La un moment dat, de el s-ar fi apropiat 3 politisti si i-au cerut actele la control.

Sergiu URSU, SOFER: “M-am speriat ca i-am vazut pe toti patru si motivul pentru care sa-i dau actele ? Pentru ca nu am fost oprit. In cazul in care ma opreau era sa prezint.”

Peste 300 sute de metri, soferul a fost tras pe dreapta de catre acelasi echipaj de politie, care s-a luat din urma lui. Atunci ar fi inceput conflictul.

Sergiu URSU, SOFER: “Ei au asteptat ca eu sa plec din statie ca sa fiu oprit si sa aiba motiv de a cere actele.”

Barbatul spune ca politistii i-au pus catusele si l-au dus la dispensarul narcologic, unde a fost supus testului la alcoolemie, care s-a dovedit a fi negativ. Acum acesta s-a ales cu o amenda de peste o mie de lei, dar si cu puncte de penalizare.

Sergiu URSU, SOFER: “Am fost aruncat la pamant si sareau pe mine parca calcau lut. Vantaie pe nas si mai am cateva leziuni.”

Reprezentantii Inspectoratului de Patrulare spun ca oamenii legii au actionat conform legii, iar conducatorul auto a fost prevenit ca asta urmeaza sa se intample in cazul in care nu se conformeaza cerintelor politistilor. Cand l-au oprit pentru a doua oara, inspectorii de patrulare au invocat ca soferul circula cu viteza excesiva, lucru negat de acesta.

Sergiu URSU, SOFER: “Politia spune ca circulati cu 91 de km/h este adevarat? Ei nu mi-au demonstrat asta.”

Responsabilii de la Serviciul Protectie Interna si Anticoruptie spun s-au sesizat in urma imaginilor postate pe retelele de socializare si ca au pornit o ancheta pe marginea acestui caz. Barbatul spune ca nu are de gand sa plateasca amenda pe care politistii i-au dat-o si ca o va contesta in instanta.