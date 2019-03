Un sofer din capitala il acuza pe un nevazator ca i-ar fi spart parbrizul masinii. La randul sau, cel din urma spune ca a lovit intamplator de cateva ori cu bastonul in capota automobilului, parcat foarte aproape de bordura - VIDEO

De mai bine de 15 ani, Grigorie Rusu este nevazator si merge peste tot cu bastonul. Ne-a povestit ca in dupa amiaza zilei de joi se intorcea acasa din oras cand s-a lovit de o masina parcata pe bulevardul Grigore Vieru din centrul capitalei.

Grigorie RUSU, VICTIMA: „Eu cand merg ma orientez de bordura, nu merg prin mijlocul drumului da ei le parcheaza peste tot, cand am lovit acolo mam lovit si la mana si la picior la mine picioarele totdeauna sunt lovite de la masini.”





Grigore spune ca in scurt timp de el s-a apropiat proprietarul autoturismului, care a chemat politia.

„El ma apucat de mana si a zis sa stau pe loc, eu i-am spus ca nu am degand se plec nicaieri. S-a dat intr-o parte cu un prieten si imi spuneau ca daca nu vezi stai acasa.”

Barbatul sustine ca nu a lovit in parbrizul masinii asa cum acesta era prea departe, iar el nu avea cum sa ajunga la el.

GRIGORE RUSU, VICTIMA: „Eu nu am lovit parbrizul, eu am lovit in capota de cateva ori ca imi trebuia sa ma duc pe aici, eu mam lovit asa de tare ca am cazut jos. ”

Sotia barbatului, care la fel are probleme cu vederea spune ca se intampla des ca soferii sa-si parcheze masinile aiurea in zona in care ei locuiesc. Din aceasta cauza nevazatorii nu au pe unde sa treaca, asa ca se confrunta cu asemenea incidente.

Raisa RUSU, SOTIA: „Aici permanent sunt masini. Iata uitativa masina ceea cum sta parcata acolo cum sa treci pe acolo mai ales cu caruciorul si trebuie sa urci iarasi pe bordura.”

Nu am reusit sa-l gasim pe sofer pentru a afla pozitia sa. Cazul a fost inregistrat de politie, iar la moment sunt acumulate probe pentru a fi stabilite circumstantele in care s-a produs incidentul.