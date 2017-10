Un sofer din capitala s-a ales cu masina zob, dupa ce o creanga imensa s-a rupt si a cazut peste automobil. “Am iesit din masina. Sa fi fost acolo era sa ma omoare". Ce spun responsabilii de la Spatii Verzi - VIDEO

“Am iesit din masina am dus copilul de trei ani in apartament si cand am iesit la usa am auzit o bubuitura. Creanga s-a lovit de beton si a intrat interiorul masinii. “

Desi masina a fost facuta praf, soferul se considera un norocos.

“Sa fi fost in masina era sa ma omoare”.

Vecinii au ramas ingroziti.

“Am vazut cum zboara creanga si nu puteam sa inteleg de unde.”

Oamenii care locuiesc prin preajma se plang ca din cauza copacilor batrani si uscati le este frica sa mearga prin curte.

“Vedeti aceasta creanga sta atarnata aici.Ea poate cadea peste noi.”

“Asta nu este pentru prima data. O creanga a cazut peste acoperis am crezut ca s-a inceput razboiul.”

“E groaznic sa mergi. Copacii stau aplecati. Demult trebuiau sa fie taiati. Ne-am adresat de multe ori la Spatiile Verzi si am cerut sa se ocupe de aceasta problema.”

In lipsa parcarilor, soferii spun ca sunt nevoiti sa-si lase masinile in fata blocului. Masina nu avea asigurare CASCO. Solicitati de ProTv, responsabilii de la Spati Verzi, ne-au comunicat ca alti copaci in capitala nu au cazut astazi si ca ei nu poarta nici-o vina in cazul unor asemenea incidente. Pentru astazi si maine meteorologii au emis cod portocaliu de vant in centrul si nordul tarii si galebne la sud.