Amendat in conditii neclare. Un sofer spune ca a fost oprit de doi politisti care se aflau la bordul unei masini personale cu numere de inmatriculare poloneze. Cum s-a intamplat totul - VIDEO

"Iata ce masini au politistii de la Soldanesti, Mercedes inmatriculat in Polonia."

Incidentul a avut loc pe data de 3 septembrie, in orasul Soldanesti. Barbatul sustine ca circula pe un drum, cand la un moment dat, fara sa-si dea seama, a intrat pe un drum cu sens unic.

Imediat dupa asta, dintr-o masina cu numere civile au iesit doi politisti, care nu sunt angajati ai Inspectoratului National de Patrulare, l-au tras pe dreapta si i-au intocmit un proces verbal in valoare de 750 de lei.

Soferul sustine ca le-a cerut oamenilor legii sa se legitimeze, acestia insa au refuzat. A incercat sa afle de la politisti si daca au dreptul sa-i intocmeasca amenda aflandu-se in misiune cu automobilul personal, insa nici la aceasta intrebare nu a primit raspuns.

"Cum va numiti, mai tare va rog, uitati-va la mine."

Mai mult, politistii au incurcat si data la care au inregistrat amenda. In loc de 3 septembrie, in proces este scrisa data de 3 octombrie. Cei de la Inspectoratului de Politie Soldanesti, sustin ca politistii aveau dreptul sa-l amendeze pe barbat, chiar daca nu sunt inspectori de patrulare, intrucat au statut de agenti constator.

Totodata, pe marginea cazului a fost pornita o ancheta interna.

Diana MAXIM, OFITER DE PRESA IP SOLDANESTI: "Faptul ca politistii au incalcat sau nu ca intocmit procesul verbal in masina personala v-a fi stabilit de o ancheta interna, iar politistii vor depune explicatii. Inca nu s-a discutat de ce au gresit data in loc de trei spetembrie au scris 3 octombrie, vom discuta in cadrul anchetei."

Reprezentantii Inspectoratului General de Politie spun ca doar instanta de judecata poate decide daca actiunile oamenilor legii au fost legale sau nu.