Un sofer si-a parcat masina in mijlocul unei strazi din capitala si a blocat traficul. In regiune s-a format ambuteiaj - FOTO

Un sofer si-a parcat masina in mijocul strazii si a blocat traficul, iar in zona s-au format ambuteiaje.

Potrivit celui care ne-a expediat imaginile, scena a avut loc astazi, in jurul orei 12, pe bd. Dimitrie Cantemir in apropiere de centrul comercial Atrium. "Automobilul de model KIA a fost parcat de catre proprietar in asa mod incat a blocat strada, iar din aceasta cauza in zona s-au format ambuteiaje uriase."

Contactati de Pro TV, cei de la INP ne-au spun ca pentru oprirea in locuri interzise soferul vehiculului risca de la 3 pana 6 unitati conventionare, iar pentru stationarea sau parcarea in locurile interzise, amenda este de la 3 pana la 6 unitati conventionale si doua puncte de penalizare.

Deocamdata, nu se stie daca soferul se afla in vehicul sau l-a parcat si si-a vazut de treaba.