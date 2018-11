Un spectacol neobisnuit s-a jucat pe scena teatrului din Soroca. O piesa de teatru, care a inclus muzica la pian, mimica si poezie a adunat o multime de lume in sala - VIDEO

Piesa de teatru se numeste “Ai zis ceva”, iar pentru a acompania actorii cu muzica live la pian, la spectacol a fost invitat un pianist renumit din Muntenegru care se afla acum intr-un turneu prin Europa.

Rinat KURMASHEV, PIANIST : “Am fost invitat din Italia anume pentru acest proiect. Ma bucur ca am facut parte din el, un teatru minunat. Eu cant in tari diferite, iar acum si in Moldova. Deja Moldova va fi in sufletul meu.”

Spectatorii si-au delectat auzul cu muzica live, dar si cu versurile recitate de actorii, care au iesit in scena pe rand.La spectacol au venit nu doar maturii ci si mai multi copii, care au urmarit spectacolul cu gurile cascate.

“Am venit impreuna cu intreaga clasa de copii de la liceul teoretic Constantin Stere. Un spectacol foarte frumos, o lectie poate fi nu doar in clasa ci si la teatru.”

Spectacolului a fost jucat timp de doua zile pe scena teatrului Veaniamin Apostol. Pretul unui bilet, care a fost platit la iesire incepea de la 15 lei.