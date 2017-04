Un sportiv moldovean va participa in premiera la "Maratonul Nisipurilor", din pustiul Sahara. Dmitrii Volosin va parcurge in sase zile, o distanta de 250 de km, cu un rucsac de 15 kg in spate - VIDEO

Cunoscutul sportiv amator Dmitrii Volosin va participa in acest an in premiera, pentru tara noastra, la “Maratonul Nisipurilor”, care se va desfasura in pustiul Sahara, din Maroc. El va trebui sa parcurga in sase zile, o distanta de 250 de km, cu un rucsac in spate cu o greutate de aproximativ 15 kg.