Un stol imens de grauri sperie oamenii care stau in preajma delfinariului. Seara de seara, pasarile se aduna acolo - VIDEO

"Cred ca ceva este o anomalie, fiindca au aparut in anul acesta, chiar in toiul iernii."

"Nu am mai vazut asa ceva..."

Ca in fiecare seara, si astazi sutele de pasari erau in acelasi loc. Oamenii care locuiesc in preajma se tot intreaba: de ce or veni graurii anume aici?

"Locuim aici de mai mult timp, si prima data anul asta ii vad. "

"In fiecare seara ii vad si-s asa de multi. Fiecare brad e plin. Eu prima data am crezut ca papugaiu a aparut. "

Angajatii delfinariului cred insa ca aparitia pasarilor ar avea o legatura cu delfinii.

Adrian FOCSA, ADMINISTRATOR DELFINARIU: "O suta de procente are legătură. Noi observăm după pisici, după cîini, după tot. Au o atractie ceva, probabil mai feerică. Probabil la noi aura este mai diferita fata de alte zone ale orasului."

Totusi, specialistii afirma ca nu este motiv de ingriorare.

Vitalie AJDER, PRESED. SOCIETATEA PENTRU PROTECTIA PASARILOR: ”Daca in trecut graurii cu adevarat migrau aproape de zona mediteraneana , acum ele pot fi vazute mai des in zonele noastre. Din cauza incalzirii globale probabil, pasarile au decis sa nu mai plece asa departe , pentru ca iernile sunt din ce in ce mai calde si ele supravietuiesc cu succes. ”

Pasarile se hranesc de obicei in afara oraslui, iar noaptea vin, pentru ca temperatura este mai ridicata, spun specialistii.

Vitalie AJDER, PRESED. SOCIETATEA PENTRU PROTECTIA PASARILOR: ”Pentru ei chiar doua, trei grade este foarte mult, ele nu cheltuie multa energie pentru a se incalzi.!"