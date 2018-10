Platile neoficiale pe care parintii sunt nevoiti sa le verse in scoli s-au dublat in ultimii doi ani: fiecare al cincilea scoate banul de teama sa nu-i fie discriminat copilul. Studiu - VIDEO

Datele studiului arata ca in anul 2017 parintii au cheltuit in medie de doua ori mai multi bani in scoli decat in 2015, adica circa 3400 de lei. Alocatia de la stat, insa, a crescut doar cu 10 procente.

Cheltuielile parintilor pentru educatie



Anul 2015 – PRINTI: 1 588 LEI/STATUL: 8 770 LEI

Anul 2017 – PRINTI: 3 389 lei/STATUL: 9 800 LEI

Parintii scot cei mai multi bani pentru ore suplimentare, pentru taxa de inregistrare la institutie si pentru reparatii. Pe locul patru sunt platile pentru cadourile profesorilor, iar pe sase - platile pentru suplinirea salariului cadrelor didactice.

Pentru ce platesc parintii anual

Ore suplimentare – 273 lei

Taxa de inregistrare – 227 lei

Reparatii – 106 lei

Cadouri pentru profesori – 88 lei

Procurarea de bunuri pentru scoala – 74 lei

Suplinirea salariului cadrelor didactice – 2 lei

Un sfert dintre respondenti spun ca dau bani la scoala o data pe an, iar 18 la suta - o data pe luna. Chiar si asa, cel mai des parintii sustin ca platesc din propria initiativa, altii - la propunerea comitetului parintesc, a cadrelor didactice sau chiar a directorului.

Solicitantii platilor

Nu stiu – 33,6%

Din propria initiativa – 25,2%

Altcineva – 15,5%

Comitetul parintesc – 11,6%

Cadrele didactice – 11,7%

Directorul – 2,5%

De ce achita parintii? 34% spun ca pentru ca asa fac toti, in timp ce aproape o treime cred ca astfel vor imbunatati conditiile din scoala. Unul din cinci parinti considera ca daca nu va da bani, copilul sau va fi izolat, fiecare al zecelea simte presiune din partea comitetului parintesc si cam tot atatia cred ca elevul ar putea avea probleme daca ei nu se conformeaza regulilor.

Motivele ce determina parintii sa faca plati

Platesc toti, platesc si eu – 34,3%

Pentru imbunatatirea conditiilor fizice – 28,4%

De teama ca copilul sa fie izolat – 19,7%

Alti parinti insista – 12,3%

Daca nu platesc copilul ar putea avea probleme – 11,9%

42% dintre parinti sustin ca povara banilor turnati in institutiile de invatamant este prea grea, iar cheltuielile reprezinta un efort mare din partea familiei. In jur de 1/3 spun, insa, ca suma este accesibila in comparatie cu veniturile lor.

Povara platilor

Suma acceptabila - 37,3%

Facem eforturi financiare – 30%

Reprezinta o suma mare – 11,9%

Paradoxal, insa daca ar depinde doar de ei, jumatate din parinti nu ar da niciun leu suplimentar scolii. Realizatorii studiului afirma ca intrarea in vigoare a noului Cod al educatiei si Codului de etica al cadrului didactic nu a diminuat semnificativ fenomenul de plati neformale in invatamant.

Autorii mai spun ca fiecare al treilea parinte se teme ca neachitarea platilor va avea consecinte negative asupra copilului, iar fiecare al zecelea percepe acesti bani ca fiind un mijloc de atragere a favorurilor academice. Studiul a fost realizat in randul parintilor care au copii de scoala, pe un esantion de 600 de respondenti, in 94 de localitati din tara, in perioada 15-27 iulie 2018.

Cercetarea a fost elaborata de Institutul de Politici Publice, Centrul de Investigatii Sociologice si Marketing, in colaborare cu Soros Moldova.